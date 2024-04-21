حنفي جبالي يعلن بدء التشغيل التجريبي لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

وصف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة بأنَّه أيقونة العمران الحديث في مصر، إذ صمم بأيد مصرية وفقا لمعايير عالمية، وتمّ إنجازه في وقت قياسي، مضيفا أنَّ هذا ليس بجديد على أبناء مصر الأوفياء.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن: «نستأنف اليوم جلسات مجلسنا الموقر- وبكل فخر- من تحت قبة مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن حسن الطالع أن يكون للبرلمان المصري مكان في قلب العاصمة الإدارية، كمكانته دوماً في قلب كل مواطن مصري، ويأتي مبنى البرلمان المصري الجديد رمزاً لحاضر ومستقبل مصر الممتدين من تاريخ عريق يشهد له القاصي قبل الداني في جميع أرجاء العالم».

مرحلة الانتقال الكامل

وتابع: «يأتي اجتماعنا هذا في سياق مرحلة التشغيل التجريبي لمبنى مجلس النواب المصري، من خلال مراحل الانتقال التدريجي، وصولاً إلى مرحلة الانتقال الكامل بعد التحقق و التيقن من كفاءة عمل جميع الأنظمة داخل المبنى، وكذا البنية المعلوماتية لكل أجهزة المجلس، إذ نشرف جميعاً اليوم أن نسطر سوياً أولى صفحات هذه الحقبة البرلمانية الجديدة، متوكلين على العلي القدير، وكلنا عزم على استكمال ما بدأناه في رحلة رعاية حقوق الوطن و المواطن، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير».