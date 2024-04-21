«التخطيط القومي» يصدر عدد مارس 2024 من المجلة المصرية للتنمية

أصدر معهد التخطيط القومي عددا جديدا من المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، وهو عدد مارس 2024 (المجلد رقم 32)، ويحتوي هذا العدد على أربعة أبحاث هامة وهي:" تطور وتنفيذ نمذجة الاقتصاد القياسي: خارطة طريق لوحدة النمذجة في معهد التخطيط القومي" من إعداد الاستاذ الدكتور شيرين الشواربي، ودكتورة نهى عمر"، وبحثا آخر بعنوان "المحددات الكلية للاستثمار الخاص في مصر: نهج التكامل المشترك"، من إعداد دكتور سحر عبود، ودكتور أسماء مليجي.

تمويل أهداف التنمية المستدامة

وتضمن العدد دراسة حول "تقدير دالة الطلب على الواردات في مصر" من إعداد دكتورة فاطمة الحملاوي، وأخرى حول "تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر: الممارسات الحالية والتحديات والسيناريوهات المختلفة بعد كوفيد-19" من إعداد دكتورة داليا إبراهيم، و دكتورة أحمد عاشور.

تحقيق العائد الديموجرافي في مصر

وتضمن العدد الأول من المجلة هذا العام أيضا قسما خاصا بمراجعات الكتب والتقارير، حيث تناول عرضاً لتقرير البنك الدولي: تحقيق العائد الديموجرافي في جمهورية مصر العربية: اختيار وليس قدرًا" من إعداد الاستاذ الدكتور حسين عبد العزيز. إلى جانب مراجعة لكتاب "ميرزا القصاب: ما بعد النفط: تحديات البقاء في دول الخليج العربية" من تقديم الاستاذ الدكتور علاء الدين زهران، واحتوى العدد أيضا على عرض لأحدث إصدارات المعهد، كالدراسات المنشورة في سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، ومشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر.

الصحة والتنمية المستدامة

كما تضمن أحدث ما صدر ضمن سلسلة أوراق السياسات، وسلسلة آراء في قضايا التخطيط والتنمية، وسلسلة أوراق العمل، بالإضافة إلى الإعلان عن المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي 2024 الصحة والتنمية المستدامة.

تناول وعرض قضايا التنمية والتخطيط

يذكر أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط من أوائل الدوريات العربية المتخصصة في تناول وعرض قضايا التنمية والتخطيط في مصر والمنطقة العربية، وتشرف هيئة تحرير المجلة برئاسة الاستذا الدكتور إبراهيم العيسوي، كما تتضمن هيئتها الاستشارية نخبة من الأكاديميين وخبراء التنمية والتخطيط داخل مصر وخارجها، بما يعزز الاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية المتميزة في تطوير المجلة وتعظيم الأثر المأمول من محتوياتها لدعم التنمية والتخطيط.

أعلى التقييمات من المجلس الأعلى للجامعات

وقد حصلت المجلة المصرية للتنمية والتخطيط العلمية المحكمة على أعلى التقييمات من المجلس الأعلى للجامعات، حيث حصلت المجلة على تقييم 7/7 في التقييم السنوي الصادر عن المجلس لعام 2023، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة.