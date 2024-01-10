معهد التخطيط القومي يختتم «دبلوم التخطيط الاستراتيجي» للعاملين بالجهاز الإداري 

اختتم معهد التخطيط القومي فعاليات «دبلوم التخطيط الاستراتيجي» افتراضيًا، لعدد 35 متدربًا من العاملين بالجهاز الإداري والقطاع العام والخاص والمجتمع المدني، والذي أقيم على مدار ثلاثة أشهر انطلاقًا من حرص المعهد على بناء قدرات الكوادر البشرية من المهتمين والمشتغلين بالإدارة الاستراتيجية والتخطيط والمتابعة والتقييم، بمختلف مؤسسات الدولة.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي يتم في إطار الاهتمام الذي يوليه المعهد بمحور تنمية وبناء القدرات البشرية كمحور رئيسي بخطة الإصلاح بجميع الجهات، الذي يهدف إلى خلق جيل من القيادات والكوادر القادرة على قيادة التغيير والارتقاء بالأداء الفردي والمؤسسي.

تعريف المشاركين بمفهوم التخطيط الاستراتيجي

وأضاف نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن هذا البرنامج التدريبي استهدف تعريف المشاركين بمفهوم التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، وتحديد أولويات المشروعات العامة والخاصة، بالإضافة إلى اطلاعهم على كيفية الإلمام بالمراحل المختلفة لصياغة الخطط الاستراتيجية، والتركيز على الجانب التطبيقي فيها، وأهميته في صنع النجاح ومهارات إعداد الخطة الاستراتيجية وتقييم الأهداف الاستراتيجية ومتابعة الأداء، لافتًا إلى أن التفكير الاستراتيجي يؤدي بدوره إلى التخطيط الاستراتيجي للأعمال داخل المؤسسات، ولا يمكن الوصول للتخطيط الاستراتيجي دون التفكير والتحليل.

شارك في التدريب كل من: الدكتور محمد المغربي والدكتور فاطمة الحملاوي والدكتور أحمد عاشور والدكتور أمل زكريا والدكتور مي مصطفى. جدير بالذكر أن محاور البرنامج التدريبي تضمنت «التفكير والتخطيط الاستراتيجي، من حيث التعريف وأهميته وأنواعه وآلياته، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتحليل بطريقة SWOT، PEST، فضلًا عن التعرف على خطوات عملية التخطيط، ورسم وإعداد خطة زمنية وعملية للمستقبل والتغلب على عقبات التخطيط، بالإضافة إلى تقييم الأهداف الاستراتيجية، وإعداد الخطط والبرامج الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والقطاعي، بجانب متابعة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية على المستوى المؤسسي، ومتطلبات نجاحها.