النائب حسام المندوه: توحيد قانون التأمين يسهل عملية الرقابة

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التأمين الموحد، مشيرا إلى أن فكرة توحيد القوانين جيدة جدا، لتسهيل عملية الرقابة والتطبيق.

جاء ذلك خلال كلمة «الحسيني» بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، من العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.

أهمية تنظيم قطاع التأمين

وأشار النائب، إلى أهمية الإعداد الجيد لمشروع القانون، وتنظيم قطاع التأمين، متابعا: «نستهدف التوسع في الاستثمارات بذلك القطاع وجذب شركات أخرى».

وأوضح «المندوه»، أن من مكتسبات مشروع قانون التأمين الموحد، إيجاد حالة شمول تأميني تضم مختلف الفئات لتأمين أوضاع الشعب المصري بكافة مستوياته.

وقال «المندوه»: للأسف رغم ما يتضمنه ذلك القانون من امتيازات، إلا أننا نفتقد الوعى التأمينى وثقافة التأمين، مشددا على ضرورة وجود توعية لثقافة التامين لما له من مميزات اجتماعية واقتصادية.