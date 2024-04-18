«معلومات الوزراء»: زيادة الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة بنسبة 50%

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفاع الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بنسبة 50% خلال الفترة من 2019 - 2023 ليصل إلى 1.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، مع نمو سنوي يُقدر بنحو 10% خلال تلك الفترة، بحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.

اقتصاد الطاقة النظيفة يعد قطاعًا صناعيًا رئيسًا

وأكد المركز في فيديو قصير تم بثه على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن اقتصاد الطاقة النظيفة يعد قطاعًا صناعيًا رئيسًا ومساهمًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه هذا التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة أدى لتجنب حوالي 2.2 مليار طن من الانبعاثات سنويا.

معدل النمو السنوي للطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح سجلوا 85%

وأشار المركز إلى أن معدل النمو السنوي للطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح سجلوا 85% و60% على التوالي في عام 2023 .

وفيما يتعلق بمبيعات السيارات الكهربائية فقد زادت بنسبة 35% في عام 2023 لتصل إلى 14 مليون سيارة، فضلا عن الزيادة الكبيرة في القدرات الإضافية للتحليل الكهربائي للهيدروجين بنسبة 360% في عام 2023 .