المركز الأوكراني: الحرب دفعت روسيا وأمريكا لمواجهات شبه مباشرة

قال عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إن كييف معنية بحماية وحدة وسيادة أراضيها التي تم احتلالها، منوهًا بأنّ أي إخفاق في تقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا، سيجعل مزيدا من أراضيها مهددة، خاصة وأن روسيا تريد استكمال ضم الأقاليم الأربعة الأوكرانية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف عماد أبو الرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلامي ياسر عبد الستار، أنّه بعد كل التهديدات الروسية، أوكرانيا ليس لها خيار سوى البحث عن المساعدات والمعدات العسكرية الأمنية وحث شركائها على تسريع تسلمها، حتى تستطيع الدفاع عن أراضيها والحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا سواء من البشر أو البنى التحتية المستهدفة.

خلافات تاريخية بين روسيا وأمريكا

وتابع: «هناك خلافات تاريخية بين الجانب الروسي والأمريكي، لكن الحرب الأوكرانية جعلت الإشكال الروسي الأمريكي شبه مباشر، على الرغم من عدم وجود قوات أمريكية على الأراضي الأوكرانية وكذا عدم وجود جنود روس على الأراضي الأمريكية».

وأردف: «أمريكا تستفيد من هذه الأزمة، من خلال دعم أوكانيا بكامل إمكانياتها وحث العديد من الدول وعلى رأسها بريطانيا على ذلك، للحيلولة دون تحقيق روسيا انتصارا في هذه المعركة، فالولايات المتحدة ترى أن أي انتصار روسي سيخلف عنه مخاطر أكثر».