محافظ القليوبية يتفقد عددا من المخابز للتأكد من تطبيق الأسعار الجديدة

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، عدد من المخابز بنطاق مدن كفر شكر وطوخ للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي على أن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بـ 150 قرشا، ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ 75 قرشا، ورغيف الخبز 25 جراما بـ 50 قرشا.

كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 25 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما، حيث إن القرار شدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار و أوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%

الالتزام بالفعل بتخفيض الأسعار

وخلال مرور المحافظ على المخابز لاحظ بدء أصحاب المخابز الالتزام بالفعل بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرضوا لعقوبات في ظل تشديد الرقابة عليهم .

جودة رغيف العيش

والتقى «الهجان»، أثناء جولته، بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم ومدى رضائهم عن جودة رغيف العيش بعد تراجع أسعار الخبز السياحي.

تكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية

كما وجه المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح باستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين، وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، مؤكدًا استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري.