هل يجوز عمل المرأة دون إذن زوجها؟.. أمينة الفتوى تجيب

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، حول حكم عمل المرأة في المشغولات اليدوية في المنزل دون إذن زوجها؟.

وقالت أمين الفتوى، خلال حلولها ضيفا مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «واضح إنه ليس معترضا على الشغل، ولابد أنها تفهمه إن ده هيفيدها في حياتها».

وتابعت: «هي مش بتخرج من البيت علشان نقول حلال أو حرام، هي بس تحاول تفهمه بشكل ودي علشان لما يعرف ميزعلش منها، وتحدث خلافات ما بينهم».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية تغطي كافة مجالات الحياة.