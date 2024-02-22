بعد اكتشاف أمور غريبة بمنزلها.. سالي عبدالسلام تطمئن الجمهور: «سحر أسود في الكيس»

«قط بعظام محطمة».. و«كيس أسود»، أشياء غريبة استغاثت منها الإعلامية سالي عبدالسلام في مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، روت فيه كواليس ما تعرضت له في الفترة الماضية، وما تجده كل يوم من «سحر أسود» بحسب ما وصفها.

«خلاص أنا عطلت.. لو حد يقدر يساعدني ويقولي ده إيه»، طلبت سالي من متابعيها مساعدتها لمعرفة هذه الأشياء الغريبة التي يلقيها أحدهم داخل بيت العائلة الذي تسكن فيه، لتجد دعما كبيرا من الجمهور لها.

قصة تعرض سالي عبدالسلام للسحر الأسود

وقالت الإعلامية سالي عبدالسلام تفاصيل ما وجدته في بيت العائلة، في الفيديو: «مساء الخير طيب أنا حصل حاجة غريبة جدًا عندنا في البيت وكل شوية بتحصل، لقيت حاجة غريبة أوي، أنا عملت سيرش طلع سحر أسود، وشكله فعلا سحر».

رد فعل الجمهور

موجة من الحب والدعم، وجدتها المذيعة سالي عبدالسلام، إضافة إلى دعوات كثيرة، ما جعلها تخرج في فيديو تشكر جمهورها على دعمهم، قائلًا: «أنا صليت العصر ولسه مخلصة وعايزة أقولكم شكرا جدا من كل قلبي على كل الدعوات».

وتابعت: «طبعا أنا سمعت وشفت حاجات كتير عن السحر بس مش هروح لحد وهسيبها على ربنا.. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.. طول ما قلبك سليم وبتتمنى الخير للناس، ربنا هيكرمك».