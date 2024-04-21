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دراما المتحدة

غارات جوية إسرائيلية تستهدف بلدة كفر كلا جنوب لبنان

كتب:

منى صلاح
07:42 م | الأحد 21 أبريل 2024
قصف لبنان- أرشيفية

قصف لبنان- أرشيفية

أفاد نبأ عاجل عرضته «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ غارات جوية إسرائيلية تستهدف مجددا بلدة كفر كلا بالقطاع الشرقي للجنوب اللبناني.

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بقلم منى صلاح