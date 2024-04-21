غارات جوية إسرائيلية تستهدف بلدة كفر كلا جنوب لبنان كتب: منى صلاح 07:42 م | الأحد 21 أبريل 2024 قصف لبنان- أرشيفية أفاد نبأ عاجل عرضته «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ غارات جوية إسرائيلية تستهدف مجددا بلدة كفر كلا بالقطاع الشرقي للجنوب اللبناني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية مكثفة على عيتا الشعب جنوبي لبنان «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا لحزب الله في لبنان غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الخيام جنوب لبنان إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على بلدة المطلة لبنان إسرائيل قصف لبنان غارة جوية إسرائيلية بقلم منى صلاح