في ذكرى وفاته.. رسالة مؤثرة من شاعر البسطاء صلاح جاهين لزوج ابنته

رسالة مؤثرة تحمل معاني الحب، مكتوبة بخط اليد على ورقة بيضاء، وجهها الراحل صلاح جاهين عام 1983 بالبريد الجوي لزوج ابنته أمين حداد، نجل الشاعر الكبير فؤاد حداد، أبرزت كل معاني التقدير.

كلمات رسالة صلاح جاهين

كلمات عديدة تضمنتها الرسالة التي بعثها شاعرالبسطاء وفيلسوف الفقراء مستشهدا ببعض الآيات القرآنية، حيث جاء كالتالي: «ابني الحبيب أمين.. مساء الخير.. أنا بدعيلك آناء الليل وأطراف النهار أن ربنا يوفقك ويهدي لك خطيبتك ويفرحك بالدنيا ويوقف لك ولاد الحلال.. تحياتي إلى أصدقائك فردا فردا وسلامي للسيد الوالد والست الوالدة وأخوتك والسلام عليكم ورحمة الله».

ذكرى رحيل صلاح جاهين

وفي ذكرى رحيل الشاعر صلاح جاهين التي تحل اليوم، نشر زوج ابنته «أمين حداد» هذه الرسالة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي على «فيسبوك»، مدونا عليها: «رسالة من صلاح جاهين سنة 1983.. كتبها لي وأنا قاعد قصاده وهو على مكتبه».

في مثل هذا اليوم رحل فيلسوف الفقراء عن عالمنا، خطف قلوب الجميع بكتاباته، إذ اكتشف العديد من النجوم مثل الفنان شريف منير، وأنتج الكثير من الأفلام الممتعة مثل «أميرة حبي أنا» وأيضا كتب سيناريو فيلم «خلي بالك من زوزو» الذي استطاع أن يحقق بها نجاحا باهرا في سبعينيات القرن الماضي.

وُلد جاهين عام 1930 ونشأ في عائلة تحب العلم وتركز على الموهبة، إذ بدأ عمله في جريدة «بنت النيل»، ثم انتقل إلى جريدة «التحرير»، لتبدأ شهرته كرسام للكاريكاتير في مجلة «روز اليوسف».