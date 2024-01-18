حقق بها نجاحا كبيرا.. أمير عيد يغني «إحنا النهاردة» لـ صلاح جاهين

حقق الفنان أمير عيد، نجاحا كبيرا من خلال مسلسل «ريفو»، والذي جسد به دور البطولة بشخصية تدعى «شادي» مؤسس فرقة موسيقية، بالإضافة إلى حصد الأغاني التي طرحها خلال أحداث العمل مشاهدات عالية.

أغنية إحنا النهاردة إية

وبالبحث وجدنا أن أمير عيد غنى أغنية لحنها الفنان الكبير سعيد صالح، والشاعر الكبير صلاح جاهين، خلال أغنية طرحت خلال أحداث المسلسل في الجزء الأول.

وجاءت الأغنية تحت عنوان «إحنا النهاردة» من كلمات صلاح چاهين، وألحان سعيد صالح، والذي غناها الأخير بمسرحية «كعبلون».

مسلسل ريفو

يذكر أن مسلسل ريفو، شارك في بطولته عدد كبر من الفنانين، أبرزهم أمير عيد، صدقي صخر، مينا النجار، سارة عبدالرحمن، ملك الحسيني، تامر هاشم، ركين سعد، عمرو جمال، حسن أبو الروس، محمد المولي، هشام الشاذلي.