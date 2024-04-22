العراق: عملية بحث واسعة عن عناصر استهدفت قاعدة للتحالف الدولي في سوريا

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن القوات الأمنية شرعت بعملية بحث وتفتيش واسعة عن عناصر استهدفت قاعدة للتحالف الدولي بعدد من الصواريخ في عمق الأراضي السورية، وعثرت على السيارة التي انطلقت منها الصواريخ وقامت بحرقها.

أضافت خلية الإعلام الأمني في العراق أن القوات الأمنية مازالت تواصل عملية البحث للقبض على الفاعلين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.