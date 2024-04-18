بعد انفجار بركان جبل روانج.. أشهر 3 براكين في إندونيسيا

تعرضت إندونيسيا لسلسلة من الثورات البركانية بجبل روانج، خلال الأيام القليلة الماضية، وهو بركان طبقي وقع في مقاطعة سولاويزي الشمالية، تسبب في انفجارات يوم الثلاثاء 16 أبريل، وثار البركان 4 مرات متتالية منذ هذا التاريخ حتى الآن، وفقًا لوكالة علم البراكين الإندونيسية.

ثوران بركان إندونيسيا بجبل روانج

ويعد الحطام المتساقط من البركان خطيرًا، وذلك لأنه قد يتسبب في حدوث تسونامي، لذا قررت السلطات الإندونيسية إجلاء آلاف القرويين وطالبتهم بضرورة إخلاء منازلهم عقب ثوران بركان جزيرة نائية عدة مرات.

كم مرة شهدت إندونيسيا انفجار للبراكين؟

شهدت إندونيسيا العديد من البراكين على مدار السنوات الماضية بشكل لا يمكن حصره، وكان آخرها هو الأكثر إثارة للرعب والفزع بين السكان المحليين، وتركهم مشردين دون مأوى، بعدما تدمرت منازلهم بالكامل.

انفجار بركان جبل ميرابي الإندونيسي

شهدت إندونيسيا انفجار بركان جبل ميرابي الإندونيسي، في ديسمبر الماضي 2023، وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، ونتج عنه تصاعد الدخان والرماد الذي غطى القرى القريبة منه، وأظهرت الصور التي بثتها محطة تلفزيون كومباس المحلية المنازل والطرقات المغطاة بالرماد في قرية بالقرب من البركان في جزيرة جاوة، كما حذر المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، المواطنين من ممارسة أي أنشطة بالقرب من البركان، مع إعلان حالة التأهب في البلاد، وفقا لما ذكرته «رويترز».

انفجار بركان إقيلم نوسا تينجارا الإندونيسي

وبحسب ما ذكره مركز مواجهة الأخطار البركانية والجيولوجية في إندونيسيا، فقد انفجر بركانا في إقليم نوسا تينجارا الشرقي عام 2020، وقذف الرماد ونفث الدخان لمسافة وصلت نحو 4 كيلومترات في الهواء، ما أدى إلى ترك أكثر من 2700 من السكان بيوتهم للبحث عن مأوى.

كما أكد مركز مواجهة الأخطار البركانية والجيولوجية سابقا عبر موقعه الإلكتروني، أنه من المرجح أن تظل المنطقة القريبة من البركان تعاني من الحمم والانهيارات والغاز السام، وذلك لأن نشاط البركان ارتفع إلى ثاني أعلى مستوى على نظام الإنذار الإندونيسي المكون من أربعة مستويات.

انفجار أنشط بركان في إندونيسيا عام 2010

كما انفجر بركان جبل ميرابي عام 2020، الذي تسبب في مقتل أكثر من 300 شخص وأدى إلى إجلاء حوالي 280 ألف ساكن.

وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تسمى حلقة النار في المحيط الهادي، وبالتالي فإن عدد البراكين فيها يزيد على أي دولة أخرى، وهو ما يجعلها معرضة للخطر في أي وقت.