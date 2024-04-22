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دراما المتحدة

«الخارجية البلجيكية» تطالب بفرض عقوبات على موردي الأسلحة للمستوطنين بإسرائيل

كتب:

هانى حسن
09:38 ص | الإثنين 22 أبريل 2024
وزير خارجية بلجيكا حجة لحبيب

وزير خارجية بلجيكا حجة لحبيب

طالبت وزير الخارجية البلجيكية حجة لبيب، بفرض عقوبات على المسؤولين عن تقديم الأسلحة للمستوطنين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة أن «معاقبة المستوطنين وحدهم ليس كافيا».

وفي نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية إنّ بلادها تستهدف فرض عقوبات جديدة على إيران، تشمل الحرس الثوري، على خلفية الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل.

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