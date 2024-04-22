«الخارجية البلجيكية» تطالب بفرض عقوبات على موردي الأسلحة للمستوطنين بإسرائيل

طالبت وزير الخارجية البلجيكية حجة لبيب، بفرض عقوبات على المسؤولين عن تقديم الأسلحة للمستوطنين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة أن «معاقبة المستوطنين وحدهم ليس كافيا».

وفي نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية إنّ بلادها تستهدف فرض عقوبات جديدة على إيران، تشمل الحرس الثوري، على خلفية الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل.