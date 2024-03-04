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دراما المتحدة

بلجيكا وفرنسا تطالبان بإجراءات موحدة لحل الأزمة الإنسانية في غزة

كتب:

هانى حسن
10:32 ص | الإثنين 04 مارس 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

طالبت نائبتا رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا باتخاذ إجراءات موحدة لحل الأزمة الإنسانية في غزة، مشددتين على أنَّه على أوروبا استخدام أدواتها للضغط على إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق النار، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وطالبت المسؤولتان الأوروبيتان دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية بشأن ممارساتها على الأراضي الفلسطينية.

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