«الخارجية الروسية»: الغرب يزيد من خطر نشوب حرب نووية لدعمه أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الغرب يتأرجح بشكل خطير على شفا صراع عسكري مباشر بين القوى النووية، ونرى مخاطر استراتيجية جسيمة قد تؤدي إلى زيادة مستوى الخطر النووي، وذلك حسبما أفادت به «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأكد لافروف أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يحاولون تشويه سمعة الأنشطة الفضائية الروسية، وأن الغرب يزيد خطر نشوب حرب نووية بسبب دعمه لأوكرانيا، ونريد طريقة ملزمة لمنع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي.