«البيئة» تشارك في الاحتفال بيوم الأرض تحت شعار «الكوكب مقابل البلاستيك»

شاركت وزارة البيئة، في إحياء اليوم العالمي للأرض 2024، والذي يوافق 22 أبريل من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار الكوكب مقابل البلاستيك، ويتضمن الاحتفال تنفيذ عدد من الفعاليات وتشمل الاحتفال عبر منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة.

يأتي ذلك من خلال عرض عدد من الرسائل التوعوية للارتقاء بالوعي المجتمعي العام والتوعية بأهمية إنقاذ كوكب الأرض بالحد من استهلاك البلاستيك، وضرورة التصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجي، وتأكيد دور الفرد والمجتمع في المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض، بالإضافة الى تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل الفنية بالمدارس والجامعات وقصور الثقافة، للتوعية بأخطار استخدام البلاستيك وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنَّ يوم الأرض بمثابة حملة توعوية سنوية لحماية كوكبنا و تذكرنا بمسؤوليتنا المشتركة للعمل كمسؤولين عن البيئة، وأيضا تسليط الضوء علي التهديدات التي تواجه كوكبنا وسبل الحد منها لاستمرار حياتنا على كوكب الأرض.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنَّ الاحتفال هذا العام هو انعكاس للتهديدات التي تشكلها المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام على كوكب الأرض، وأهمية الحد من استخدامها سواء باستخدام بدائل أخرى صديقة للبيئة او تطوير المواد المستخدمة لتكون صديقة للبيئة ودعم الاستثمار البيئي في استخدام بدائل المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.

وأكّدت أنَّ مصر اتخذت العديد من الخطوات الهامة للحد من استهلاك البلاستيك احادي الاستخدام، ومن أهمها إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، وأيضا العمل على تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، وتفعيل المادة رقم 27 بقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية حول تداول الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

واستكملت وزيرة البيئة أنه تم تنفيذ العديد من أنشطة رفع الوعي وأعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الإسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ «نبق – راس محمد»، ورعاية مبادرات الحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصاد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كما أطلقت الوزارة حملة إعلامية للتوعية بأخطار استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتعريف بالبدائل الصديقة للبيئة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الاحتفال يتواكب مع الجهود العالمية للحد من تأثير البلاستيك على البيئة، إذ اجمع أعضاء الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤخرًا على قرار إنهاء التلوث البلاستيكي، وصياغة اتفاقية دولية ملزمة قانونًا، إذ يتناول القرار دورة الحياة الكاملة للبلاستيك، بما في ذلك إنتاجه، والتصميم والتخلص وبداية المكافحة من مرحلة الإنتاج إلى التعبئة والتغليف والاستهلاك، حتى إعادة التدوير والإدارة الفعّالة للمخلفات البلاستيكية، واتباع أنماط للإنتاج والاستهلاك العادل، وأيضا تحقيق الغاية وهي الوصول لحماية البحار والمحيطات، بالإضافة إلى الابتكارات الجديدة لتطوير المنظومة، وإحداث تغييرات جذرية في جميع أنماط الإنتاج والاستهلاك للمواد البلاستيكية، بالتوافق على مواد قوية وملزمة.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للأرض تمّ الاحتفال به لأول مرة في عام 1970، ويرجع سبب اختيار يوم 22 أبريل، للاحتفال بيوم الأرض، لأنه يمثل فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميا شبكة يوم الأرض في أكثر من 193 دولة حول العالم.