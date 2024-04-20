لحماية البيئة المائية.. «بلوتوبيا» مشروع تخرج بإعلام القاهرة

أفعال خاطئة كثيرة تصدر عن البعض تجاه البيئة المائية والثروة السمكية تؤثر عليها بالسلب، نتيجة أسباب متعددة أبرزها عدم تقدير بعض الأشخاص لقيمة هذه الثروة وأهميتها بالنسبة لقطاع الاقتصاد المصري؛ ما دفع مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، لإطلاق حملة توعوية في إطار مشروع تخرجهم تحت شعار «التغيير بإيدينا لأزرق خيره علينا» ويهدف إلى تسليط الضوء على السلوكيات والأفعال الخاطئة التي تهدد البيئة، واستبدالها بسلوكيات أكثر صداقة وأمانًا.

«بلوتوبيا» مشروع تخرج لحماية البيئة المائية

أطلق 19 طالبا وطالبة بقسم العلاقات العامة والإعلان كلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة توعوية في إطار مشروع تخرجهم الذي حمل اسم «بلوتوبيا»، وشعار «التغيير بإيدينا لأزرق خيره علينا».

ويهدف الطلاب من خلال المشروع لنشر ثقافة التعامل الآمن مع البيئة المائية، من خلال تسليط الضوء على الأفعال والسلوكيات الخاطئة المُضرة بالبيئة لاستبدالها بسلوكيات آمنة، من شأنها في النهاية تحقيق المنفعة العامة للمجتمع بأكمله.

«حبينا نتكلم أكتر عن التهديدات اللي بتواجه البيئة دي بطريقة شبابية، بسيطة وتشجيعية، تحمس الكل إنهم يشاركوا ويكونوا جزء من التغيير الحقيقي من خلال تبديل سلوكياتهم وأفعالهم واستبدالها بسلوكيات أكثر صداقة للبيئة بتضمن حقوقنا وحقوق أجيال كتير جاية»، هكذا قالت هنا إيهاب، إحدى المشاركات في مشروع التخرج، خلال حديثها لـ«الوطن»، لافتة إلى أن حملتهم التوعوية تهدف إلى سد الفجوة المعرفية الخاصة بقضايا البيئة المائية، وبالتالي الحفاظ على حياة جميع الكائنات الحية التي تعيش بها.

استغلال منصات التواصل الاجتماعي

واعتمد طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة في تحقيق أهداف حملتهم على استغلال الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ باعتبارها المنصة الأكبر على مستوى العالم، من خلال إنشاء صفحات على مواقع متعددة مثل «فيسبوك»، «إنستجرام» و«تيك توك»، ليطلوا من خلالها على أكبر عدد من المستخدمين، إلى جانب المشاركة في فعاليات متنوعة داخل محافظة القاهرة وخارجها: «شاركنا كمان في أكتر من فاعلية مع مبادرة جامعات مستدامة تحت رعاية وزارة التخطيط ورئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع جامعة القاهرة»، حسب «هنا» التي أشارت إلى ذهابها وزملاؤها إلى المدارس والجامعات للقاء الطلاب وتوصيل فكرة الحملة لديهم وتشجيعهم على تبني سلوكيات آمنة تجاه البيئة بشكل عام.

الطلاب المشاركين في المشروع

ولأن المعلومة الدقيقة والموثقة تكون أكثر قوة وتأثيرًا، حرص طلاب إعلام القاهرة، خلال حملتهم على البحث والتواصل مع المتخصيين في المجال البيئي، وتحديدًا في مجال الإنتاج والاستزراع السمكي: «مش حابين أبدًا إن بلوتوبيا تكون مجرد مشروع تخرج، حابين أكتر تكمل معانا لأن هدفنا الحقيقي هو نشر الوعي مش مجرد إتمام مشروع التخرج»، وفقًا لـ«هنا»، يشارك في مشروع التخرج: أبوبكر منير، چنى طارق، رحمة رياض، أميرة أحمد، بيرلا جابي، نوران مصطفى، سهيلة أحمد، محمد فتحي، مريم محي الدين، ياسمين علام، ميادة محمد، أحمد وليد، محمد محمود، عبدالرحمن حامد، فريدة شاهين، مؤمن أمين، عمر فخر الدين ومنذر عيسى.