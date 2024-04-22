عضو بـ«النواب»: قانون التأمين الموحد يعزز الحماية المالية للمواطنين

قال زكي عباس عضو مجلس النواب، إنّ قانون التأمين الموحد يستهدف تعزيز الحماية المالية للمواطنين، وتحسين جودة الحياة وضمان تحقيق الرفاهية لهم.

وأوضح عباس، أنّ قانون التأمين الموحد يسهم في توفير فرصة للمواطنين للحصول على تغطية تأمينية شاملة وموحدة، تشمل الرعاية الصحية، والتأمين على السيارات، والتأمين على الممتلكات، والمزيد.

قانون التأمين الموحد

وأكد عضو مجلس النواب، أنّ التأمين الموحد خطوة مهمة للمواطنين لضمان حصولهم على حماية تأمينية موحدة وفعالة، ما يعزز الاستقرار المالي للأفراد والأسر على المدى الطويل.

وأشار عباس، إلى أنّ القانون سيوفر للمواطنين الحماية المالية ضد المخاطر المتعددة التي قد تواجههم في حياتهم اليومية، سواء كانت صحية أو مادية أو غيرها.

وتابع عضو مجلس النواب، أنّ التأمين الموحد سيسهم في تعزيز الشفافية والعدالة في سوق التأمين، وتحفيز الابتكار والتنافسية بين شركات التأمين، مضيفا أنّ القانون سيكون له تأثير إيجابي كبير على حياة المواطنين وسيسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.

وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.