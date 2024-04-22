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دراما المتحدة

عضو بـ«النواب»: قانون التأمين الموحد يخفف الأعباء على المواطنين

كتب:

محمد أباظة
11:14 ص | الإثنين 22 أبريل 2024
النائبة منال نصر

النائبة منال نصر

أكدت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، منال نصر، أن مشروع قانون التأمين الموحد يرثي قواعد شاملة للتأمين في مصر، في ظل تشريع واحد قادر على حل المشكلات الناجمة، ما يعد نقلة كبيرة في هذا الملف.

قواعد شاملة للتأمين

وأوضحت نصر في تصريحات صحفية أن قانون التأمين يأتي في إطار استراتيجية الشمول التأمينى، ويساهم في تطوير وسائل الوقاية، والمنع من أجل تخفيض حجم الخسارة المتوقعة.

وأكدت نصر أن مشروع قانون التأمين الموحد سيحل العديد من الإشكاليات، وينزع فتيل العديد من الأزمات، وهو قانون في صالح المواطن، ويخفف آثار أي أزمة صعبة على المواطن.

صناعة التأمين في مصر

وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون وضع قواعد شاملة ومحددة لصناعة التأمين في مصر، ودمج القوانين المتبعثرة للتأمين في قانون واحد، ما يعزز أهمية التأمين في مواجهة المخاطر، وكذلك فيما يخص مجال التأمين الطبي، إذ جعل هناك شركة متخصصة في التأمين الطبي، وجعل تغطية تشريعية لإدارة برامج الرعاية الصحية، وحوكمة صناديق التأمين الخاصة، والتي لم تكن تحت الرقابة.

 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.