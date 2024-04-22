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«النواب» يوافق على إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي

كتب:

ولاء نعمه الله
01:03 م | الإثنين 22 أبريل 2024
مجلس النواب - اليوم

مجلس النواب - اليوم

وافق مجلس النواب في جلسته العامة على إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي، وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد، التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.

رسوم تسجيل صناديق التأمين الحكومي 

ووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وحدد مشروع قانون التأمين الموحد إجراءات تسجيل تلك الصناديق بالسجل المعد لذلك بالهيئة، في مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة، بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا.

ويُصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.