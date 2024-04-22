مجلس الدولة يلزم محافظة أسيوط بإزالة تعديات على أرض السكة الحديد

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية انتهت فيها إلى إلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، بإزالة التعديات الواقعة منها على قطعتي الأرض أملاك السكة الحديد، الأولى بمساحة 367,90م2، والثانية بمساحة 358,45م2، وسداد 96 ألفا و678 جنيها للهيئة القومية لسكك حديد مصر كمقابل انتفاع.

وذكرت الجمعية في فتواها، أنّه لما كان الثابت من تقرير اللجنة الفنية المُشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية بشأن ما انتهى إليه من واقع أعمال الرفع المساحي المُعد بمعرفة مديرية المساحة بأسيوط، أنّ القطعة الأولى بمساحة 367.90م2 مقام عليها محال تجارية وتقع ضمن القطعة 12 منافع وفقًا للثابت بالخرائط المساحية القديمة المعدة عام 1905 ناحية بني يحيى بحري ويقابلها بالخرائط المساحية الحديثة القطعة 1 بحوض الوسطاني نمرة 3 المعدة عام 2001 جسر السكة الحديد الموصل من مصر إلى الأقصر، وأنّها مخصصة منافع عمومية تخص السكة الحديد حتتى تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 2005 بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة مع إعادة تخصيصها للهيئة كأملاك خاصة، وتم قيدها ضمن أملاك السكة الحديد وفقًا للوارد باستمارة 375 مكررًا المحررة بتاريخ 26/2/2013.

وأوضحت الفتوي، أنّ المسطح الثاني بإجمالي مساحة 755.95 م2 المقام عليه المجلس الشعبي المحلي يقع ضمن 1 بحوض العمدة 13 بزمام ناحية بني يحيى بحري بالخرائط المساحية القديمة المُعدة عام 1905 ويقابلها بالخرائط المساحية الحديثة المُعدة عام 2001 ضمن القطعة 1 بحوض الوسطاني نمرة 3، وثابت بها أنّ ما يخص السكة الحديد مسطح 358.45م2 ووفقًا للثابت بدفتر المساحة 1905 وباستمارة 14 منافع أنّها أرض حكومة (منافع عمومية) عبارة عن مخزن ورشة الكراكات ومصلحة السكة الحديد، والجزء الآخر من المسطح بمساحة 397.50م2 منافع عمومية عبارة عن سكن ورش الكراكات مصلحة الري، إلا أنّه لم يتم تحرير استمارة 375 مكررًا حتى تاريخه لما يخص السكة الحديد بمسطح 358.45م2،

وتابعت: «وعليه تكون القطعتان محل النزاع المقام على الأولى منهما المحال التجارية والمقام على الثانية منهما المجلس الشعبي المحلي في جزء منها وفقًا للثابت من الخرائط المساحية القديمة والحديثة منافع عمومية تخص هيئة السكة الحديد، ما يتعين معه إلزام الوحدة المحلية المذكورة بإزالة التعديات التي وقعت منها على قطعتي الأرض المشار إليهما، وتسليمهما للهيئة القومية لسكك حديد مصر».