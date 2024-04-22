«السكة الحديد» تصدر تنويها بشأن مواعيد القطارات مع تطبيق التوقيت الصيفي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من مساء يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري، موضحة أنه عندما تصل الساعة 24:00 سيجري تقديم الساعة 60 دقيقة، فتصبح الواحدة صباحا على أن يجري استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة عن مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول النهائية في هذه الليلة.

ومن المقرر تطبيق التوقيت الصيفي آخر جمعة في شهر أبريل الجاري، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، وبذلك تكون الساعة 12 صباحا هي الواحدة، ليستمر إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

تحسين الأداء الوظيفى

وفي سياق منفصل، عقدت الهيئة للتعريف بمفاهيم وأهمية الولاء الوظيفى داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع التأكيد على زيادة شعور العاملين بالولاء تجاه هيئتهم مما يؤدى إلى تحسين الأداء الوظيفى للعامل وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة العمل مما يسهم بتحقيق بيئة عمل صحية وإيجابية.

تطوير طرق وأساليب العمل

ونوهت الهيئة إلى أن الأشخاص الذين يملكون حس الانتماء الوظيفي يسعون دائما نحو الإرتقاء بأنفسهم ومهاراتهم سعيا منهم بإثبات ذواتهم في أعمالهم ويكونوا أكثر استعدادا لتقديم أفكار جديدة ومساهمات خلاقة في تطوير طرق وأساليب العمل وتساهم في رفع وتيرة العمل وتحسين ظروفه، وهذا بدوره يفتح الباب لحصول العامل على مراتب أعلى في التدرج الوظيفي والمادى والموظفون الذين يشعرون بالإنتماء الوظيفى تكون علاقاتهم بزملائهم ومكان عملهم أفضل وأقوى كما يصبحون قلعة التصدى الأولى فى وجه أى شخص يسعى للمساس بالهيئة.