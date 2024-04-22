كاتب صحفي: حماس من صنع إسرائيل.. والسحر انقلب على الساحر

أكد الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، أن إسرائيل تمارس حربا رخيصة من خلال سعيها لإخفاء الانتهاكات التي ترتكبها في غزة على المنصات الدولية، وتبث الكثير من الأكاذيب، والتي تسعى إسرائيل من خلالها إلى رفع كثير من الغضب في الشارع الإسرائيلي بسبب فشل الحكومة الإسرائيلية.

حماس وإسرائيل الآن في مأزق كبير

وأوضح «العشري»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حماس وإسرائيل الآن في مأزق كبير وكلاهما لم يحقق الأهداف المرجوة، مشددًا أن قبل 7 أكتوبر كانت حماس وإسرائيل تعززان بعضهما البعض، وكان هناك تعاون وثيق وتبادل استخباراتي وأمني ومعلوماتي، وكثير من الأسلحة التي قدمت للفصائل الفلسطينية على مدار 20 عامًا كانت بتزكية وغطاء من قبل إسرائيل.

وشدد على أن ما فعلته حماس في الـ7 من أكتوبر هو تغيير المعادلة باتجاه المواجهة المباشرة بين الجانبين، إلا أنه في نهاية الأمر كثير من تفاصيل المشهد في الـ25 عاما الماضية كانت تتواجد حماس وممارسة العنف والتوتر داخل قطاع غزة والضفة كان من صنع إسرائيل في المقام الأول.

لهما الكثير من أوجه التعاون

وأشار إلى أن إسرائيل هي من صنعت حماس، وفي اللحظة المناسبة انقلبت حماس على إسرائيل، ولكن الجانبين لهما الكثير من أوجه التعاون على مدار الـ20 الماضية، قائلًا: «انقلب السحر على الساحر».