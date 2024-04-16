ملاك حفيدة هنية تلتحق بوالدها.. رئيس «حماس» يودع 7 شهداء من أسرته في أسبوع

خلال أقل من أسبوع الموت، ودع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، 7 شهداء من الأبناء والأحفاد، خلال في ضربات جوية لطيران الاحتلال الإسرائيلي.

استشهاد الطفلة ملاك حفيدة هنية

وأعلنت وزارة الصحة أمس، في قطاع غزة استشهاد الطفلة ملاك، حفيدة إسماعيل هنية، وذلك بعد إصابتها في القصف الذي أسفر عن استشهاد والدها وأعمامها قبل عدة أيام.

وفقًا للمعلومات، لقد تعرضت ملاك هنية للإصابة في القصف الإسرائيلي في أول أيام عيد الفطر، ولم تتمكن عائلتها من تأمين العلاج ونقلها للعلاج في الخارج، وقد استشهدت صباح أمس نتيجة لجروحها.

استشهاد 6 من أبناء وأحفاد هنية

ويوم الأربعاء الماضي، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن ثلاثة من أبناء هنية و3 من أحفاده استشهدوا في ضربة جوية إسرائيلية في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن حازم وأمير ومحمد هنية، أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف سيارة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأسفر أيضًا عن وفاة 3 من أقاربهم.

ووفقًا للتقارير، تم استشهاد حازم وأمير ومحمد هنية، أبناء هنية، بالإضافة إلى 3 من أولادهم وهم كل من حازم إسماعيل هنية وابنته آمال، وأمير إسماعيل هنية وابنه خالد وابنته رزان، ومحمد إسماعيل هنية حتفهم.

ويستمر القصف المدفعي على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما تواصل المدفعية والزوارق الحربية الإسرائيلية إطلاق النار على شارع الرشيد لمنع النازحين من العودة إلى مدينة غزة، وقد أدى هذا الوضع إلى استشهاد شخص أثناء محاولة عائلته العودة إلى المدينة، بالإضافة إلى إصابة شخصين بجروح بالرصاص الإسرائيلي أثناء محاولتهما العودة إلى مدينة غزة عبر جسر وادي غزة.