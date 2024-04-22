10 ضوابط بشأن امتحانات الترم الثاني بجامعة القاهرة.. منع دخول المحمول اللجان

أصدر مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة برئاسة الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب وعضوية وكلاء شؤن التعليم والطلاب بكليات جامعة القاهرة، وأمين عام الجامعة وذلك بقاعة أحمد لطفي السيد بالمبنى الرئيسي بالجامعة؛ لدراسة الموضوعات المرفوعة من الكليات وكذلك تعليمات الامتحانات بجامعة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2024.

تعليمات امتحانات نهاية الفصل الدراسي يونيو 2024

- الالتزام بأجندة المجلس الأعلى للجامعات بشأن مواعيد محاضرات الفصل الدراسي الثاني وامتحانات نهاية الفصل.

- الامتحانات متنوعة تتضمن أسئلة اختيار من مٌتعدد «موضوعية»، وصح أو خطأ وسؤال حل المشكلات، وأسئلة مقالية والأسئلة تقيس جميع المعارف والمهارات.

- التأكيد على دخول جميع الطلاب المٌسجلة أسماؤهم امتحانات نهاية العام دون حرمان أي طالب من دخول الامتحانات لأنه لم يدفع المصروفات مع حجب نتيجته وحرمانه من الأوراق والشهادات وإخلاء الطرف، وختم الأوراق وجميع الإجراءات إذا كان عليه مصروفات أو مٌستحقات.

- التأكيد على حسن سير العملية الامتحانية وتنظيمها ومواعيدها وعدم دخول الطلاب بالموبايلات إلى اللجان وعدم التكدس ووجود عدد كافي من الملاحظين لكل لجنة.

- تنظيم دخول الطلاب إلى داخل وخارج لجان الامتحانات وضرورة وجود العميد والوكيل المختص، وكافة المسؤولين أثناء انعقاد الامتحانات لحل أي مشكلات طارئة واحتوائها.

- تنظيم الكنترولات، وبدء عملية التصحيح والرصد لأعمال الامتحانات حتى يمكن إعلان الامتحانات مع تنظيم الامتحانات طبقاً لإمكانيات كل كلية، وأن يشرف على عملية الطباعة لجنة مٌتخصصة يشكلها عميد الكلية والوكيل المختص.

ـ التأكيد على الحالات الخاصة سواء من المرضى أو لجان السجن وتقديم بيان بهم عقب كل امتحان طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

لجان الامتحان

- تشكيل لجان الامتحانات ولجان الطوارئ بكل كلية على حده، مع مراعاة أن هناك مرور مفاجئ من الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على الامتحانات.

- توافر كافة الخدمات اللوجسية للطلاب المٌمتحنين من إضاءة وتهوية ووجود عيادة وغيرها من أدوات لجعل الامتحانات جيدة ومريحة.

ـ النتيجة ومنح إفادات التجنيد للطلاب خصوصاً المستوى الأخير في أقرب وقت ممكن.

- الالتزام بطباعة الأسئلة قبل الامتحانات بفترة قصيرة حتى يمكن تجنب أي تسريب في أعمالها

- مراعاة تناسب عدد الأسئلة مع الوقت المتاح للامتحان والأوراق المخصصة له.