رئيس جامعة القاهرة: تحديث شامل للقصر العيني الفرنساوي وفقا للكود العالمي للمستشفيات

عقد رئيس جامعة القاهرة، محمد الخشت، اجتماعًا، لمتابعة أعمال تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، في إطار اهتمام إدارة الجامعة بتطوير مستشفياتها الجامعية، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، وتقديم خدمات طبية بكفاءة عالية تلبي تطلعات المرضى من كل أنحاء الجمهورية.

تطوير ورفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي

وعرض الخشت موافقة مجلس الوزراء على قيام الجامعة بتنفيد مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، في ضوء توجيه من القيادة السياسية بتحسين الخدمات الطبية.

واستعرض الاجتماع ما تم من إجراءات لتطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) فى ضوء رؤية التطوير والتحديث الجذرية، للنهوض بقصر العيني (الفرنساوى)، بهدف تحديث شامل لنظام المستشفى وإحلال وتجديد البنية التحتية والمرافق وشراء الأجهزة الطبية ليكون مستشفى الفرنساوى وفق الكود العالمي للمستشفيات.

تنسيق مشترك بين جميع اللجان

ووجه الخشت بضرورة تشكيل لجنة لإدارة ومتابعة تنفيذ التطوير، طبقًا للمعايير القياسية للمستشفيات، وفي ضوء الاشتراطات والمعايير والأكواد العالمية، كما وجه بتشكيل لجان مختصة لاتخاذ آليات تنفيذ أعمال التطوير وفق تنسيق مشترك بين كل اللجان وتكليفهم بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لأعمال التطوير، على أن يجرى الانتهاء من أعمال التطوير، وفقًا للمخطط المعتمد.

وأكد أنه طوال العام الماضي تم بذل الجهود لتأمين ميزانية لمشروع تطوير مستشفى الفرنساوي؛ منها عرض المشروع على لجنة الموازنة ولجنة التعليم بالبرلمان حيث تم تأييد ودعم من أعضاء البرلمان وتمت الموافقة من ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحاضرين بالجلسة، مشيرًا إلى أن تمويل المشروع سيكون جزءا منه من الدولة وجزء من التمويل الذاتي للجامعة وجزء تمويل من البنوك، وبالفعل نجحت إدارة الجامعة في تأمين التمويل اللازم للمشروع من بنك مصر بمبلغ 150 مليون والبنك الأهلي بمبلغ 20 مليون، و لصالح أعمال تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي»، وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية.

وأعلن رئيس الجامعة أن خطة تطوير مستشفى الفرنساوي لا تكتفي بشراء الأجهزة الطبية وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الأقسام والمصاعد والتكييف والطوارئ ووحدات الرعاية المركزة، ولكن ستتضمن تحسين طريقة الإدارة وتحقيق إصلاح مالي وإداري وتحسين أحوال العاملين بها، مؤكدًا ثقته في أن جميع قيادات المستشفى الإدارية والطبية قادرة على جعل الفرنساوي من أعظم المستشفيات.