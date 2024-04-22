«نقدر نعملها لأطفالنا».. احتفالية بكلية الدراسات العليا للطفولة لدعم ذوي الهمم

نظمت كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، احتفالية «نقدر نعملها لأطفالنا ذوي الهمم»، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وبمشاركة قسم الإعلام وثقافة الأطفال برئاسة الدكتور زكريا الدسوقي والدكتور عمرو نحلة والدكتور محمود إسماعيل.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هويدا الجبالي عميدة الكلية، والدكتور أحمد الكحكي مدير مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتورة هيام نظيف العميد الأسبق للكلية، والدكتورة سعدية بهادر العميد الأسبق، ورؤساء الأقسام بالكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

واستضافت الاحتفالية؛ الدكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هند عبد اللاهي عليان مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية.

وأعربت الدكتورة هويدا الجبالي عميدة الكلية، عن عميق شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لذوي الهمم، بجانب حملات التوعية التي ساهمت في توعية أهالي هؤلاء الأطفال والمصريين بشكل عام بضرورة منحهم العناية الكاملة.

وثمنت الدعم الدائم والمستمر للكلية والمركز من قبل إدارة الجامعة ممثلة في كل من الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الاحتفالية جرى تكريم باحثي الماجستير بقسم الإعلام وثقافة الأطفال المستوى الرابع تقديرا لجهودهم في تقديم عرض مسرحي للأطفال ذوي الهمم تحت إشراف الدكتور عمرو نحلة.