600 مليون جنيه لدعم السلع التموينية.. تفاصيل زيادة الموازنة الجديدة

تفصلنا ساعات قليلة عن عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 في جلسة برلمانية من أكثر الجلسات ترقبًا واهتمامًا من قبل الشعب والمحللين الاقتصاديين على حدٍّ سواء.

الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد

وحصلت «الوطن» على نسخة من البيان المالي الذي يلقيه وزير المالية اليوم، والذي يشير إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يتضمن تعزيزًا كبيرًا في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ووفقًا للأرقام الرسمية، فإن هذه الاعتمادات تتجاوز 635.943 مليون جنيه، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنة المالية السابقة التي شهدت 529.685 مليون جنيه.

وتعكس هذه الزيادة البالغة فيما يزيد عن 106 مليون جنيها أو 20.1%، التزام الحكومة بتقديم الدعم والمساعدة للشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع، ومن بين الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة، دعم رغيف الخبز وسلع البطاقة التموينية، بالإضافة إلى دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء.

دعم معاش الضمان الاجتماعي

ووفقا للمنشور، تشمل الاعتمادات الاجتماعية في هذا المشروع دعم صناديق المعاشات، ومعاش الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، وتنشيط الصادرات، والإسكان الاجتماعي، ودعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية، والامتيازات والخطوط غير الاقتصادية واشتراكات الطلبة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.

توزيع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

وتوزع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع موازنة السنة المالية، على النحو التالي:

- الدعم السلعي: 297.806 مليون جنيه

- الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية: 231.619 مليون جنيه

- الدعم والمنح للمجالات التنمية: 12.520 مليون جنيه

- الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية: 47.253 مليون جنيه

- اعتمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة بلغت 46,745 مليون جنيه.

فيما وصل الإجمالي الكلي لاعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 إلى 635،943 مليون جنيه.

جدول دعم المنح والمزايا الاجتماعية

ويوضح الجدول التالي توزيع هذه الاعتمادات على أنواعها الرئيسية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024، مقارنة بالموازنة المتوقعة للعام المالي 2024/2023، وبالنتائج الفعلية للسنوات المالية من 2021/2020 وحتى 2023/2022.