«خطة النواب»: تكليفات رئاسية بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة

يناقش مجلس النواب في جلساته البرلمانية، المزمع عقدها عقب إجازة عيد الفطر، مشروع الموازنة العامة الجديد للدولة 2024/ 2025، وذلك بحضور كلا من وزيري المالية والتخطيط.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ياسر عمر، إن اللجان البرلمانية بمجلس النواب ستعكف خلال الفترة المقبلة على مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد للدولة، وفقا للنصوص التي تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس.

حجم الموازنة العامة الجديد 2024

وأضاف أن وزير المالية، محمد معيط، أشار في بيانه الذي عرضه أمام الحكومة إلى أن الموازنة الجديدة ستشمل إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، يخصص منها 636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الجلسة البرلمانية المقبلة لمجلس النواب والمزمع عقدها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر ستشهد إحالة رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع الموازنة العامة الجديد إلى لجنة الخطة والموازنة، وذلك لمناقشته فى ضوء البيان المالي المقدم من وزارتي المالية والتخطيط.

تكليفات بزيادة مخصصات الدعم

وأوضح أن هناك تكليفات رئاسية للحكومة بزيادة مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية، ودعم السلع التموينية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، مضيفا: «مجلس النواب يعبر عن الشعب، ونشعر به لذلك يجرى مناقشة البيان المالي للحكومة، والوقوف على توصيات القيادة السياسية، لتحقيق مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين ورفع كاهل الأعباء عن الأسر المصرية».

كيف يناقش مجلس النواب مشروع الموازنة العامة؟

وتابع: «قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب يلزم هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس بمناقشة الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء في شأن مشروع الخطة أو الموازنة»، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من ذلك يجرى عرض التقرير النهائي على مجلس النواب لإقراره.

يشار إلى أن الحكومة كانت قد أوضحت في بيان سابق لها بشأن مشروع الموازنة العامة الجديدة 2024_2025 عن زيادة مخصصات المنح الاجتماعية لبرنامج تكافل وتكافل ليصل لنحو 40 مليار جنيه، وتخصيص 215 جنيه للمعاشات، و144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.