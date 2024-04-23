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دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا بالضفة الغربية

كتب:

محمد عزالدين
03:28 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2024
شهيد

شهيد

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باستشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في أريحا بالضفة الغربية.

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بقلم محمد عزالدين