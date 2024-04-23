«القاهرة الإخبارية»: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا بالضفة الغربية كتب: محمد عزالدين 03:28 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2024 شهيد أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باستشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في أريحا بالضفة الغربية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الاحتلال الإسرائيلي» يعتقل 8 آلاف و425 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ «7 أكتوبر» الضفة والقدس تعلنان الإضراب الشامل حدادا على شهداء مجزرة الاحتلال بمخيم نور شمس الأمم المتحدة: استقرار الضفة الغربية ضروري للحفاظ على احتمالات السلام حية جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات ويشن حملات اعتقال بمدن الضفة الغربية «القاهرة الإخبارية»: إعلان الإضراب في الضفة الغربية حدادا على الشهداء «القاهرة الإخبارية»: حكومة نتنياهو بدأت شرعنة 68 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية الضفة شهيد بقلم محمد عزالدين