الضفة والقدس تعلنان الإضراب الشامل حدادا على شهداء مجزرة الاحتلال بمخيم نور شمس

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الضفة الغربية والقدس تعلنان الإضراب الشامل حدادا على مجزرة الاحتلال بمخيم نور شمس».

شهيدان جديدان ينضمان إلى قطار الشهداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية جراء الهجمات المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، وهذه المرة ارتكب الاحتلال مذبحة عند مفترق قرية «بيت عينون» بمدينة الخليل، ومن المسافة صفر، حيث أطلق جيش الاحتلال النار على الشابين.

ولم يكتف بذلك، وإنما منع طاقم الإسعاف من الوصول إليهما واحتجز جثامنيهما، كما داهم عددا من المنازل وقام بتفتيشها والعبث بمحتويهاتها إضافة لاعتقال عدد من المواطنين.

وبالتزامن دخلت عموم أراضي الضفة الغربية في إضراب شامل تنديدا بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، والتي أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح وتدمير بنى تحتية بالمخيم.