«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية كتب: محمد عزالدين 03:31 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2024 نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إصابة فلسطينيين برصاص مستوطنين في قرية الساوية جنوب نابلس الاحتلال الإسرائيلي يحظر نقل مصابين حالاتهم خطرة في نابلس حافلات ومركبات المستوطنين وشاحنات عسكرية إسرائيلية تتحرك من جنوب نابلس إلى رام الله طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي يحلق على ارتفاع منخفض فوق مدينة نابلس «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تواصل اقتحام «مادما» جنوب «نابلس» منذ الصباح إصابة شاب برصاص الاحتلال في مواجهات شمالي غرب نابلس بالضفة نابلس الضفة بقلم محمد عزالدين