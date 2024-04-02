كشفت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، يحلق على ارتفاع منخفض فوق مدينة نابلس بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأوضح الإعلام الفلسطيني، أن الاحتلال يستهدف الطواقم الصحفية بالقنابل الصوتية، عند مدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

ولفت الإعلام الفلسطيني، إلى بوقوع اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة؟، كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات موسعة جنوبي الخليل بالضفة الغربية.