«الداخلية» تصدر أغنية «أهلا بالفرسان» استعدادا للبطولة العربية العسكرية للفروسية

أهدت وزارة الداخلية أغنية «أهلا بالفرسان» لفرسان مصر بمناسبة استعداد نادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية، لإقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أغنية «أهلا بالفرسان» من غناء صابرين النجيلي، كلمات عبد الله حسن، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل.

وتنطلق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، غدا، وتنظمها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من 24 إلى 27 أبريل الحالي في نادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية في العاصمة الإدارية، بمشاركة 11 دولة عربية.