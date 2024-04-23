219 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون المسجد الأقصى

ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 219 مستوطنا ومتطرفا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية اليوم بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح العبري، الذي بدأ من مغرب أمس الاثنين ويستمر حتى 8 أيام متتالية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

استمرار اكتشاف المقابر الجماعية

في الوقت نفسه، ذكرت الوكالة ارتفاع عدد الجثث في مقبرة جماعية بمستشفى ناصر في خان يونس إلى 310 بعد انتشال 25 جثة، مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 200 وسط محاولات إقليمية ودولية لإيقاف الحرب، التي خلفت حتى الآن أكثر من 34 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات.