أسامة كمال: إيران تسعى لدعم منظومتها الجوية بعد اختراقها من إسرائيل

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء دي إم سي»، أن إسرائيل أنفقت بشكل كبير على شراء السلاح خلال الفترة الماضية، ولكن يقابلها استعدادات من قبل إيران، والتي تعمل على تحديث وتطوير أسلحتها الدفاعية، خاصة بعد الإخفاق في التصدي للصواريخ التي وصلت لسماء أصفهان.

إيران تطور قدرات منظومتها الجوية

وشدد «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن إيران تطور من قدرات منظومتها الجوية، بالتزامن مع زيادة الإنفاق على السلاح في دول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وتركيا، والتي ايضًا لديها أحدث الأسلحة الأمريكية، موضحا أن المنطقة أصبحت مدججة بالسلاح.