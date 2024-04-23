مدير مكتبة الإسكندرية: رقمنة الكتب القديمة صوتيا لإتاحتها للمواطنين قريبا

قال مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور أحمد زايد، إنه منذ فترة جرى البدء في تنفيذ مشروع توثيق الكتب رقميًا، من خلال بودكاستات مع مؤلفيها، الهدف منها تعريف الجمهور بالمؤلفين وأعمالهم، مضيفا: «نعمل حاليًا على رقمنة الكتب صوتيًا، تمهيدًا لإتاحتها على موقع المكتبة الإلكتروني خلال الشهر الجاري أو الشهر الذي يليه».

وأضاف: «يشترط لضم الكتاب إلى المشروع أن يكون متاحًا للجميع، أي أن تكون قد انقضت عليه فترة زمنية معينة، أما الكتب المنشورة حديثًا، فلا يمكن إتاحتها للجميع إلا بإذن المؤلف أو الناشر، وذلك احترامًا لحقوق الملكية الفكرية».

وأوضح أن مكتبة الإسكندرية من أقدم المكتبات في العالم، إذ كانت تعتمد على نظم معينة لحفظ الكتب، تسهل عملية العثور، مشيرا إلى أن كل مكتبات العالم اتبعت تلك الطريقة، أما الآن تتبع المكتبة التوثيق الرقمي.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، مضيفا: «المكتبة تعمل بكل جهد على أن تجعل الكتاب محورا أساسيا في عملها، وبدأنا في إنتاج سلسلة من الأفلام بمناسبة حقوق الملكية الفكرية، والاهتمام بالمؤلف».