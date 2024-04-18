تعاون ثقافي بين مكتبة الإسكندرية ونظيرتها الوطنية في بولندا.. أبحاث وورش عمل

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وفدًا من سفارة بولندا بالقاهرة برئاسة مايكل شبراس القائم بأعمال السفير البولندي لدى مصر.

أكد القائم بالأعمال لسفارة بولندا سعادته بزيارة مكتبة الإسكندرية للمرة الثانية، بعد زيارة سابقة قبل 3 سنوات، اطلع خلالها على ما تتمتع به المكتبة من إمكانيات متميزة.

تعاون ثقافي مع مكتبة الإسكندرية

ونقل شبراس إلى زايد، رسالة على لسان رئيس المكتبة الوطنية البولندية يطلب فيها أن يكون هناك تعاون ثقافي مع مكتبة الإسكندرية في مجالات «المشروعات البحثية، والرقمنة، وتنظيم وتبادل الندوات وورش العمل والمؤتمرات».

ورحب الدكتور أحمد زايد بالتعاون مع المكتبة الوطنية البولندية، على أن يمتد هذا التعاون ليشمل السفارة البولندية في القاهرة، ولكي تكون هناك أيضًا معارض وندوات مشتركة معها، أسوة بما يحدث مع سفارات أخرى.

مكتبة الإسكندرية نافذة للعالم على مصر

وأكد زايد، أن مكتبة الإسكندرية ليست مجرد مكانًا لحفظ الكتب والمعارف الإنسانية، لكن دورها يتجاوز ذلك بكثير، وأن دور المكتبة الجديدة هو امتداد لدور ورسالة المكتبة القديمة، وتمثل نافذة لمصر على العالم، ونافذة للعالم على مصر.

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه المكتبة لمشروعات الرقمنة، ولمستودع الأصول الرقمية (دار) ويعد المستودع أرشيفًا لجميع الوسائط من كتب وشرائح وأفلام نيجاتيف وخرائط ومواد سمعية وبصرية، ويتيح الموقع حاليًّا أكثر من 210 آلاف كتاب و35 ألف صورة.

استعرض الدكتور أحمد زايد الدور الكبير الذي تقوم به «سفارات المعرفة»، التي تتيح الوصول لخدمات المكتبة عبر الجامعات المشتركة على مستوى الجمهورية، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية.