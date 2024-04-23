مجلس النواب يبدأ مناقشة الموازنة الجديدة.. ووزير المالية يلقي البيان المالي

بدأ الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلقاء البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024-2025 برئاسة المستشار حنفي جبالي، بحضور الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط التي تلقي بيان خطة التنمية الاقتصادية عن العام المالي نفسه.

إعداد مشروع الموازنة جاء محاطا بظروف استثنائية

وقال وزير المالية إنَّ إعداد مشروع الموازنة جاء محاطا بظروف استثنائية منذ 4 سنوات، ومشهدًا أشد اضطرابا وصورة ضبابية خاصة بين المستثمرين حول العالم وهجرة الأموال من الدول الناشئة، إذ قفزت تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع خاصة السلع الغذائية.

وتحدث وزير المالية عن الظروف والضربات الموجعة للاقتصاديات العالمية، خاصة الناشئة من الحرب في أوكرانيا والحرب على غزة.

حجم الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة الجديدة

وتبلغ حجم الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة الجديدة 2.6 تريليون جنيه منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم المصروفات بالموازنة 3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه في العام المالي الحالي 2023-2024، إذ يبلغ العجز الكلى للموازنة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6% بعد الزيادات الأخيرة في الأجور التي أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، وتمّ تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التي تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالي الحالي.