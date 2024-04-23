سر علاقة شريهان وفؤاد المهندس.. قدمها للمسرح وتعتبره أسطورة لن تتكرر (فيديو)

غابت الفنانة شيرين عن الشاشة لمدة 19 عاما ولكنها كانت دائما حاضرة في أذهان الجمهور بخفتها وطلتها المميزة التي أحبها المتابعون، واشتهرت بالاستعراضات والفوازير التي قدمتها في الماضي، كما اشتهرت بخفة ظلها وروحها المرحة التي ظهرت في عدة مسرحيات بعضها كانت مع الرحل فؤاد المهندس.

قدمت الفنانة شريهان مسرحية «سك على بناتك» مع الفنان الراحل فؤاد المهندس عام 1980، واستطاعت أن تلفت الأنظار بسبب خفة ظلها وتقمصها لبعض الشخصيات داخل المسرحية بطريقة كوميدية وطريفة، وظهرت الكيمياء والتوافق بينها وبين الفنان فؤاد المهندس.

شريهان: فؤاد المهندس أستاذ الفن الراقي في مصر

وتحدثت الفنانة شريهان في أحد اللقاءات التليفزيونية مع الإعلامي الراحل مفيد فوزي عن علاقتها بالراحل فؤاد المهندس موضحة في حديثها أنه أستاذ الفن الراقي في مصر ومدرسة الفنون كما أنه أسطورة لن تتكرر.

وتحدثت عن التقاليد المسرحية التي لاحظتها أثناء تقديم مسرحية «سك على بناتك» معه، وقالت: «كان له تقاليد قبل فتح الستار، حيث كان يقرأ القرآن قبل فتح الستار بساعة تقريبا، ولا يلتفت لأحد، كما كان يحب وضع المكياج الخاص به بنفسه».

فؤاد المهندس أول من قدم شريهان مسرحيا

وتابعت حديثها عنه موضحة بانه أول شخص تبناها مسرحياً وجعلها تخطو أول خطواتها المسرحية من خلال سك على بناتك التي تعتبر أول تجربة لها في المسرح، وأوضحت بعض التفاصيل داخل الكواليس بنهم قائلة: «في أول يوم من افتتاح المسرحية جمعنا الأستاذ فؤاد وقدم لنا نصيحة وهي أن نعتبر أول يوم عرض مثل آخر يوم عرض ونظل نعرض بحماسنا حتى ولو كان يوجد شخص واحد بالمسرح».

نصيحة فؤاد المهندس لشريهان

وكشفت عن حرصه الشديد على تشجيعهم ودعمهم من خلف الستار أثناء العرض، وإضافته لهم في المشاهد، وأوضحت أن جميع الأعمال التي قدمها كنت تناقش قضية ما وكان يسلط الضوء على بعض المشكلات الهامة، واستكملت حديثها عن النصيحة التي تلقتها منه أثناء عرض مسرحية سك على بناتك، وقالت: «في أحد الأيام كنت أشعر بحزن وضيق لأجده يقول لي إنه يجب على الفنان أن يعطي ولا يأخذ فإذا أعطيتي فنك بصدق سوف يقدم لكي الحماية، وحذرني من الغرور».