في مسلسل الكبير أوي 8.. هل تظهر مربوحة شخصية شريهان بفوازير ألف ليلة وليلة؟

أحداث كثيرة وكوميدية، تشهدها مسلسل الكبير أوي 8، وفق ما ظهر في البرومو الرسمي للمسلسل، بعد طرحه على منصة «watch it»، وشاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وما جذب أنظار الجمهور هو ظهور شخصية مربوحة بعدة استايلات، أحدهم استايل شخصية الفنانة شريهان في فوازير ألف ليلة وليلة.

شخصية مربوحة في مسلسل الكبير

شخصيات كرتونية قد تميل إلى عالم ديزني، أبرز ما ظهر بها البرومو الرسمي لمسلسل الكبير أوي 8، وهو ما جعل الجمهور يتساءل هل شخصية مربوحة ستؤدي دور الفنانة شريهان في فوازير ألف ليلة وليلة، التي كانت تُعرض خلال شهر رمضان المبارك، وكان ينتظرها الأهل كل يوم.

فستان يتميز بلونيه الأحمر والأزرق، هو الاستايل الذي جمع بين شخصية «شريهان» في فوازير ألف ليلة وليلة، وبين شخصية «مربوحة» في مسلسل الكبير أوي 8، لكن كلا الشخصيتين مختلفتان، إذ تُقدم مربوحة شخصية كرتونية وفق ما ظهر في البرومو، ولا علاقة لها بشخصية الفنانة شريهان.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8، من بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أمينة خليل، والعمل من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

ويُعرض هذا العام، مسلسل الكبير أوي 8، على شبكة قنوات on، وأيضا عبر منصة «Watch IT» بدون فواصل إعلانية، وسيتم الإعلان عن مواعيد عرض العمل قريبًا.