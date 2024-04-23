وزير المالية: تأثرنا بأحداث خارجة عن إرادتنا.. وعجز الموازنة يقل

أكد محمد معيط وزير المالية، أنه كان يسعى لضمان الانضباط المالي للدولة المصرية، مشيرا إلى أن عجز الموازنة يقل ولا يزيد، وكذلك الدين، مع الحفاظ على مكونات التوازن المالي.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، برئاسة النائب فخري الفقي، أنه خلال العمل على الموازنة العامة للدولة، نتابع عملية الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي حتى نستعيد الاستقرار المالي للدولة، وأن أي اهتزاز يحدث يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، كما نسعى لاستعادة الثقة والاستقرار في الوضع الاقتصادي حتى يشعر المواطن بالتحسن، ونريد أن نعمل على استقرار الأسعار لفترة طويلة مقبلة.

وتابع: تأثرنا بظروف خارجة عن إرادتنا مثل ما يحدث في غزة، وكيف يرى العالم الوضع بالمنطقة وتأثيره على السياحة والاستثمار المباشر.

ونوه معيط، بأن الوضع العالمي يؤثر بشدة على الاقتصاد المصري، ويجب أن نتواصل مع أهلنا وشعبنا ونوضح لهم تأثير هذه الظروف علينا، مشيرا إلى أنه استجاب لوجود فائض أولى ضخم، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي.