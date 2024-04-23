بالأرقام.. تفاصيل توزيع مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة 2025 (جداول)

حصلت «الوطن» على الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2024-2025، والتي تشهد زيادة كبيرة في الأجور وتعويضات العاملين، تقدر بنحو 575 مليون جنيه، ويبلغ إجمالي المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت والحوافز للعمال بأجهزة الموازنة العامة للدولة، بزيادة تقدر بنحو 105 مليون جنيه، مما يُظهر التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الوظيفية للعمال بشكل عام.

توزيع مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة 2025

وخلال الحديث عن مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة، نستعرض في التقرير التالي توزيع الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2025/2024، مقارنة بالموازنة للسنة المالية الماضية 2024/2023، والتي جاءت كالتالي:

- 113 مليار جنيه و244 مليون جنيه، أجور للوظائف الدائمة بنسبة 19،7% من إجمالي مخصصات الأجور، مقارنة بالعام الماضي، والتي كانت 102 مليار و35 مليون جنيه أجور للوظائف الدائمة، بنسبة 21.7% من إجمالي مخصصات الأجور.

- 12 مليار جنيه و667 مليون جنيه للوظائف المؤقتة، بنسبة 2،2% مقارنة بالعام الماضي 9 مليارات، و970 مليون جنيه للوظائف المؤقتة بنسبة 2.1% من إجمالي مخصصات الأجور.

- 206 مليار جنيه و933 مليون جنيه للمكافآت، بنسبة 36،0% من إجمالي مخصصات الأجور، بينما كانت في العام الماضي 170 مليارًا و643 مليون جنيه للمكافآت بنسبة 36.3% من إجمالي مخصصات الأجور.

- 44 مليار جنيه و988 مليون جنيه للبدلات النوعية بنسبة 7٫8%من إجمالي مخصصات الأجور، بينما جاءت العام الماضي 39 مليارًا و431 مليون جنيه للبدلات النوعية بنسبة 8.4% من إجمالي مخصصات الأجور.

- 55 مليار جنيه، و836 مليون جنيه للمزايا نقدية بنسبة 9.7% من إجمالي مخصصات الأجور، بينما كانت العام الماضي 35 مليارًا و970 مليون جنيه للمزايا نقدية بنسبة 7.7% من إجمالي مخصصات الأجور.

- 13 مليار جنيه، 401 مليون جنيه كمزايا عينية بنسبة 2.3% من إجمالي مخصصات الأجور، بينما كانت العام الماضي 10 مليارات و618 مليون جنيه كمزايا عينية بنسبة 2.3% من إجمالي مخصصات الأجور.

- 66 مليار جنيه و931 مليون جنيه للمزايا التأمينية بنسبة 11،6% من مخصصات الأجور، بينما كانت العام الماضي 47 مليارًا و747 للمزايا التأمينية بنسبة 10.2% من إجمالي مخصصات الأجور.

- 61 مليار جنيه للأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة بنسبة 10،6% من إجمالي الأجور، بينما جاءت العام الماضي بـ 53 مليارًا و585 مليون جنيه للأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة بنسبة 11.4% من إجمالي مخصصات الأجور.

زيادة ملحوظة في أجور وتعويضات العمال بالموازنة الجديدة

وفي سياق متصل، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس النواب اليوم يشهد جلسة تاريخية اليوم بخصوص إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 من قبل وزير المالية، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تحمل العديد من المفاجآت السارة، بالنسبة لجميع فئات الشعب المصري.

105 ملايين جنيه لزيادة الأجور بالموازنة الجديدة

وأضاف عمر في تصريحات لـ«الوطن» أنه من الأخبار السارة في الموازنة الجديدة لعام 2024-2025، هو زيادة ما يقارب من 105 ملايين جنيه لزيادة الأجور، مما يعزز القدرات الاقتصادية ويخفف أثار الأزمات الاقتصادية العالمية: «الموازنة الجديدة تعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف أثار الأزمة الافتصادية بسبب الحروب العالمية والإقليمية، كما أنها تعكس التزام الحكومة بدعم جميع فئات المجتمع وتعزيز مستوى المعيشة للمواطنين».

وأوضح «عمر» أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي القادم 2024/2025 لن تتضمن إضافة أي أعباء مالية جديدة سواء على المصريين العاملين في الخارج أو في الداخل، نافيا كل الشائعات بخصوص وجود رقابة على حسابات المصريين العاملين في الخارج بالبنوك: «هذه أموال مصونه طبقا لأحكام الدستور، ولا يمكن المساس بها على الإطلاق».