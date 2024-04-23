كشف المتسبب في انفجار قاعدة كالسو العراقية.. ليست أمريكا أو إسرائيل

بعد أيام من الانفجار المجهول الذي استهدف قاعدة كالسو العراقية، والحديث عن نوايا أمريكية وإسرائيلية بشأن الحادث، كشفت الجهات المختصة العراقية ولجنة التحقيق في الحادث، بعض ملابسات الانفجار الذي ضرب القاعدة العسكرية التابعة لقوات الحشد الشعبي، والذي أدى بدوره إلى مقتل شخص وإصابة عشرات.

اللجنة الفنية المكلفة بالتحقيق في الحادث، كشفت أنه لم يكن هناك وقت الانفجار أي طائرات مقاتلة أو مسيرات في أجواء محافظة بابل، أو حتى بعد الحادث، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأثبتت الفحوص أن ما حدث في قاعدة كالسو ناجم عن مواد لصناعة ذخائر حربية، وأكد شدة الانفجار أن الاستهداف لم يكن بتأثير قصف صاروخي.

حفرة كبيرة في مكان الحادث

وقالت اللجنة أيضًا إن الانفجار أدى إلى حدوث حفرة كبيرة للغاية في مكان الحادث، وهو مكان تخزين الصواريخ والعتاد الحربي والعديد من المواد المتفجرة، مشيرًا إلى العثور على بقايا 5 صواريخ متناثرة تبعد نحو 150 مترًا عن مكان الحادث.

ووقع انفجار مجهول في قاعدة كالسو العراقية التابعة لقوات الحشد الشعبي العراقي يوم السبت الماضي، أدى إلى مقتل شخص منتسب للحشد الشعبي، وأيضًا إصابة آخرين، والقاعدة تضم قوات من الجيش العراقي، وعناصر من الحشد الشعبي التابعة لطهران.