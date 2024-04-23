فعاليات قصور الثقافة في قرية روينة بكفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

تستكمل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الفعاليات التي تنظمها بمحافظة كفر الشيخ، ضمن الأسبوع الثقافي بالقرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

بدأت فعاليات اليوم الرابع بمركز شباب قرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ بتقديم مجموعة من الورش الفنية والحرفية المتنوعة ومنها صناعة الحلي تدريب إيمان ريحان، الأستاذ بكلية التربية النوعية، الأركيت للمدرب أيمن السعدني، المشغولات الجلدية للمدربة رانيا الكومي، والنسيج والجوبلان تدريب عزيز دربالة.

عرض مسرحي بعنوان الوردة الزرقاء

كما شهد اليوم عرضا مسرحيا بعنوان الوردة الزرقاء لفرقة قصر الطفل بجاردن سيتي، وقدمت فرقة عرائس الماريونت عرضا فنيا بقيادة الفنان جمال الشرنوبي، تضمن فقرات متنوعة منها «نعناع الجنينة، حضرة العمدة، والتنورة»، وسط تفاعل كبير من الحضور.

اكتشاف المواهب في المجالات الأدبية

كما تضمنت الفعاليات فقرة رسم على الوجه واكتشاف مواهب في مجالي الإلقاء الشعري وكتابة القصة القصيرة، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ قدمت مجموعة من الأنشطة التوعوية بالصرف الصحي لمشروع حياة كريمة، وسلوكيات التعامل مع الشبكات وتهيئة المجتمع للمشروع، وترشيد استهلاك المياه، وذلك من خلال أداء بعض الألعاب التفاعلية كالسلم والثعبان وورش الحكي مع الأطفال، كما تم توزيع الكتيبات الإرشادية.

واختتمت الفعاليات مع عرض فني لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية بقيادة المايسترو أحمد إسماعيل، وقدمت الفرقة مجموعة من الأغاني التراثية والشعبية والوطنية.