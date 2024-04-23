«الثقافة» تكشف تفاصيل احتفالية عيد تحرير سيناء: جهزنا برنامجا مميزا للذكرى الغالية

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، برنامج الاحتفال بعيد تحرير سيناء الذي يتضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والورش الفنية، احتفاء بأعياد تحرير أرض سيناء الغالية.

وقالت وزيرة الثقافة: «حرصت وزارة الثقافة على إعداد برنامج حافل احتفاءً بعيد تحرير سيناء، انطلاقًا من القيمة الكبيرة لهذه المناسبة، التي تجسد تمسك الشعب المصري بكل شبر من أرضه، والتضحية من أجل استرداد العزة والكرامة دفاعًا عن أرض مصر الغالية».

وتابعت: «تستهدف فعاليات البرنامج تأصيل هذه المعاني لدى الأجيال الجديدة بغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن ونقل صورة مما تشهده سيناء من تنمية وبناء وتعمير، حيث تُنظم الفعاليات من خلال قطاعات الوزارة في القاهرة والمحافظات».

احتفالية عيد تحرير سيناء

وتقدّم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددًا مكثفًا من الفعاليات بهذه المناسبة في مواقعها بجميع المحافظات، تتنوع بين لقاءات ومحاضرات وأمسيات وعروض فنية ومعارض كتب وفنون وغيرها، حيث تُنظم الهيئة اليوم احتفالية عيد تحرير سيناء بقصر ثقافة العريش في شمال سيناء، بمشاركة فرقتي بورسعيد للموسيقى العربية، والعريش للفنون الشعبية، إضافة إلى معارض حرفية وفنية وكتب وإصدارات قصور الثقافة، واحتفالية قصر ثقافة شرم الشيخ جنوب سيناء، بمشاركة فرقتي الأنفوشي للموسيقى العربية، والإسماعيلية للفنون الشعبية، كما تقام احتفالية بمسرح ساحة العلم بمدينة طور سيناء غدا، بمشاركة فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، واحتفالية أخرى بمسرح فوزي فوزي بأسوان، الأربعاء 24 أبريل، تتضمن محاضرة عن «سيناء أمجاد وبطولات سجلها التاريخ»، وأمسية شعرية، وعرض فني لكورال أطفال قصر ثقافة أسوان.

قصور الثقافة

وتقام احتفالية عيد تحرير سيناء الخميس 25 أبريل، بقصر ثقافة روض الفرج في القاهرة، بمشاركة فرق «بورسعيد للفنون الشعبية، الحرية للفنون الشعبية، قصور الثقافة لأغاني الشباب، النيل للموسيقى والغناء الشعبي»، كما يعقد لقاء ثقافي بمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى بالغربية الخميس 25 أبريل، بعنوان «سيناء أرض الفيروز» يشارك به الكاتب جابر سركيس، ويعقبها عرض فني لفرقة كورال أطفال مسرح 23 يوليو، بقيادة المايسترو حسام الشريف.

وتنظم الهيئة احتفالية «قصة نصر» لمكتبة الشيخ زايد بالجيزة، بالتعاون مع نادي الشيخ زايد الخميس 25 أبريل، ويحيي الحفل فرقة «فكرة» لكورال مركز الجيزة الثقافي، بقيادة المايسترو سامح نبيه.

كما تنظم دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فعاليات متنوعة على مسارحها في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، فعلى المسرح الكبير يقدّم مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر، حفلًا لفصل كورال الأطفال والشباب، تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار، في الثامنة مساء الجمعة 26 أبريل.

ويحيي الدارسون بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور حفلين متتاليين على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، كما يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلًا في السابعة مساء الأحد 28 أبريل، ويشارك خلالهم طلاب فصول الأوركسترا «أطفال - طلائع - شباب»، قيادة الدكتورة نيفين المحمودي، الكلارينت والساكسفون، تدريب الدكتورة هدى حسن، البيانو، قيادة أدهم أحمد، الإيقاع، تدريب وقيادة سعيد الأرتيست، الغناء العربي، تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني، ذوو القدرات الخاصة، تدريب وقيادة ميرفت همام.

أما قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، فينظم عددًا من الفعالياتّ تشمل أمسية شعرية بعنوان «شعراء من أرض الفيروز» احتفالًا بعيد تحرير سيناء، بمشاركة الشعراء: حسونة فتحي، سالم الشبانة، الدكتور صلاح فاروق، حاتم عبدالهادي، في بيت الشعر العربي «بيت الست وسيلة»، ومركز إبداع بيت السحيمي، فينظم حفلًا غنائيًا للفنان محيي صلاح وفرقته الموسيقية 8 مساء 25 أبريل، و«سيناء» في صالون ذاكرة الوطن، للكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، ويعقبه حفل فرقة النيل للآلات الشعبية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، في السادسة مساء 28 أبريل.

أما مركز إبداع قصـر الأمير طاز فينظم ندوة تثقيفية وورشة فنية بعنوان تحرير سيناء لطلاب المدارس، بالتعاون مع إدارة الخليفة والمقطم، في العاشرة صباحًا، وورشة فنية بعنوان سيناء أرض الفيروز، بالتعاون مع مركز طلعت حرب الثقافي بمركز الإبداع الفني ساحة الأوبرا، كما يتم تقديم عروض أفلام سينمائية، تُظهر تاريخ سيناء والتحديات التي واجهتها من معارك وانتصارات، وذلك في السادسة مساء السبت 27 أبريل.

وتنظم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية وندوة بهذه المناسبة في الحادية عشرة صباح الأربعاء 24 أبريل الجاري بعنوان «سيناء أرض السلام» يتحدث فيها الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أحمد المتولي، مؤلف كتاب حرب أكتوبر والمجتمع المصري، يعقبها عرض فني لفرقة «قادرون باختلاف» من ذوي الهمم بمواهبهم المتنوعة، ويتبع ذلك عرض تُقدمه فرقة الجيزة لفنون الثقافة، كما يبث مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة، مقطعًا مرئيًا عبر قناته على يوتيوب، للاحتفال بهذه المناسبة، الأربعاء 24 أبريل.