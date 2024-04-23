رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الفائزين في انتخابات سنودس النيل

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس عزت شاكر، والذي انتُخب رئيسًا لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي، وهو المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، والذي اختتم اليوم الثلاثاء، إجراءات الانتخابات على مقعد رئيس السنودس ونائب الرئيس وعدد من رؤساء المجالس السنودسية.

أسماء الفائزين في انتخابات سنودس النيل الإنجيلي

وخلال انعقاد الجلسة العامة للدورة 134 بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، هنا رئيس الطائفة القس مايكل أنور، بفوزه بمنصب نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس عصام سلامة، سكرتير ثالث لسنودس النيل الإنجيلي، والقس عيد صلاح، رئيس المجلس القضائي والدستوري، والقس صموئيل زكي، رئيس مجلس الإعلام والنشر، والقس جوهر عزمي، رئيس مجلس الخدمات والتنمية، والدكتور القس ماجد كرم الأمين العام للمؤسسات التعليمية.

الطائفة الإنجيلية: ملتزمون بمبدأ الديمقراطية في انتخابات القيادات

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن سعادته بفوز قيادات لها تاريخ في خدمة الكنيسة المشيخية، وبنزاهة وشفافية الإجراءات الانتخابية، والتزام الطائفة الإنجيلية بمصر بمبدأ الديمقراطية والحرية في انتخابات قياداتها.

وقال رئيس الإنجيلية: «أتقدم بخالص التهنئة لجميع الأخوة من قيادات سنودس النيل الإنجيلي المنتَخَبين الجدد، وأصلي من أجل خدمتكم، وأن يبارك الرب عملنا في خدمه الكنيسة والمجتمع المصري، ويمنح بلادنا الغالية السلام والعالم أجمع».