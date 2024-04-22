الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة المجيد في 4 مايو

تحتفل الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة 2024 يوم السبت 4 مايو المقبل بحضور الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بالكنيسةِ الإنجيليةِ بمصر الجديدة «18 ش كليوباترا ميدان صلاح الدين - مصر الجديدة».

احتفال الإنجيلية بعيد القيامة 2024

ويترأس الدكتور أندريه زكي الاحتفال ظهر يوم السبت بمشاركة الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وعدد من القساوسة الإنجيلين وفرق الكورال لترديد ترانيم احتفالية بالعيد وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين والفنانين وممثل عن رئيس الجمهورية.

ويأتي الاحتفال بعيد القيامة عقب احتفال الكنيسة بعد من المناسبات منها الاحتفال بأحد الشعانين 2024 يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري، ثم بعد الاحتفال به تبدأ من ظهر اليوم أسبوع الآلام وثم إحياء أيام أسبوع الآلام منها خميس العهد والجمعة العظيمة وثم سبت النور.

وتحيي الكنيسة أحد السعف تذكاراً لدخول السيد المسيح القدس راكباً على حمار وسط استقبال أهل المدينة له بأغصان الزيتون وسعف النخيل كاستقبال الملوك في الماضي والذي يعد يوم سيدي في الكنيسة حيث يرتبط بالمسيح وتتفق الكنائس المصرية على إحياء هذا اليوم.