رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة المجيد في 4 مايو

كتب:

مريم شريف
05:57 م | الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس الطائفة الإنجيلية

رئيس الطائفة الإنجيلية

تحتفل الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة 2024 يوم السبت 4 مايو المقبل بحضور الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بالكنيسةِ الإنجيليةِ بمصر الجديدة «18 ش كليوباترا ميدان صلاح الدين - مصر الجديدة».

احتفال الإنجيلية بعيد القيامة 2024

ويترأس الدكتور أندريه زكي الاحتفال ظهر يوم السبت بمشاركة الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وعدد من القساوسة الإنجيلين وفرق الكورال لترديد ترانيم احتفالية بالعيد وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين والفنانين وممثل عن رئيس الجمهورية.

ويأتي الاحتفال بعيد القيامة عقب احتفال الكنيسة بعد من المناسبات منها الاحتفال بأحد الشعانين 2024 يوم الأحد الموافق  28 أبريل الجاري، ثم بعد الاحتفال به تبدأ من ظهر اليوم أسبوع الآلام وثم إحياء أيام أسبوع الآلام منها خميس العهد والجمعة العظيمة وثم سبت النور.

وتحيي الكنيسة أحد السعف تذكاراً لدخول السيد المسيح القدس راكباً على حمار وسط استقبال أهل المدينة له بأغصان الزيتون وسعف النخيل كاستقبال الملوك في الماضي والذي يعد يوم سيدي في الكنيسة حيث يرتبط بالمسيح وتتفق الكنائس المصرية على إحياء هذا اليوم.

اقرأ المزيد:

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم جولته الرعوية في الصعيد

رئيس الطائفة الإنجيلية: نشكر الدولة على الدعم والمساندة الكبيرة التي نحصد ثمارها اليوم

رئيس الطائفة الإنجيلية: نتضامن مع المحتاجين والفقراء وندعو الخطاة إلى التوبة

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر

رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح فعاليات مؤتمر «الخادم الثابت»
بقلم مريم شريف